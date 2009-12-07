Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,04 грн./дол., курс не змінився порівняно з 6 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,90-8,01 грн./дол., із продажу – в межах 8,01-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,3%, порівняно з 6 грудня, і сьогодні становить 11,86 грн./євро, продажу – на 0,8% - до 12,09 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,06 грн./євро, з продажу – в межах 11,95-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 6 грудня, знизився на 1,8% і становить у середньому 0,2672 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2780 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2730 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2750-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,04 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,93-8,01 грн./дол., із продажу – в межах 8,01-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,1%, порівняно з 6 грудня, і сьогодні становить 11,88 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 12,08 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,76-12,00 грн./євро, з продажу – в межах 11,95-12,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 6 грудня, знизився на 2,1% і сьогодні становить 0,2664 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4% – до 0,2790 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2730 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2760-0,2850 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,93/8,05 грн., євро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2300/0,2830 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,07 грн., євро – 11,90/12,25 грн., рубель – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/8,05 грн., євро – 11,80/12,20 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 7 грудня, становить: гривні до долара США – 7,984, до євро – 12,030291, до російського рубля – 0,27344.