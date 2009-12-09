12 тис. підприємств віддали гроші після розмови в податковій

За підсумками проведення податківцями індивідуальної роз`яснювальної роботи з керівниками підприємств–боржників з виплати заробітної платні 12,6 тис. підприємств погасили заборгованість на суму 1 млрд. 455,3 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Повідомляється також, що за наслідками контрольно-перевірочних робіт підприємства з початку поточного року погасили заборгованість із зарплати в сумі 103,3 млн. грн.

Крім того, податківці ініціювали припинення контрактів з керівниками 120 підприємств державної і комунальної форм власності, які не дотримуються графіків погашення заборгованості із зарплати.

До органів прокуратури передано матеріали щодо 4,3 тис. юрособ, які допустили тривалу заборгованість із зарплати на суму 907,5 млн. грн.

За рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість погашено заборгованість із зарплати на суму 68,3 млн. грн.

Під час перевірок суб`єктів господарювання виявлено 2048 випадків виплат зарплат за рахунок неврахованих коштів. З початку року виявлено 122,1 тис. громадян, трудові відносини яких з працедавцями не було оформлено згідно з вимогами законодавства.