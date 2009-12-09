Жінка вдарила 6-місячну доньку головою об плиту

На Вінниччині жінка підозрюється у вбивстві своєї 6-місячної доньки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, сьогодні в Калинівський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що 38-річна жителька с. Панасівка скоїла вбивство своєї малолітньої дочки.

Оперативники на місці встановили, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарила дитину головою об кухонну плиту.

Підозрювана затримана в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває слідство.