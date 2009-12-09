ЦВК створила 114 виборчих дільниць за кордоном

Центральна виборча комісія створила 114 виборчих дільниць у закордонному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Згідно з рішенням, дільниці для проведення голосувань на виборах Президента України були створені у 25 країнах світу. Зокрема, у Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Білорусі, Болгарії, Молдові, Угорщині, Чехії, Греції, Ізраїлі, Естонії, Італії, Іспанії, Литві та інших.