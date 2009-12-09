ЦВК створила 114 виборчих дільниць за кордоном
23:29, 09 грудня 2009Суспільство
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У 25 країнах світу
Центральна виборча комісія створила 114 виборчих дільниць у закордонному виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.
Згідно з рішенням, дільниці для проведення голосувань на виборах Президента України були створені у 25 країнах світу. Зокрема, у Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Білорусі, Болгарії, Молдові, Угорщині, Чехії, Греції, Ізраїлі, Естонії, Італії, Іспанії, Литві та інших.
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