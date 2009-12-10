Росія повертається до серійного будівництва АЕС

Росія в 2010 р. повернеться до серійного будівництва АЕС, заявив голова ДК "Росатом" Сергій Кірієнко під час робочої зустрічі з головою уряду РФ Володимиром Путіним.

За словами С.Кірієнка, серійне будівництво атомних станцій в країні закінчилося в 1986 р., а після цього були тільки три добудови з великим розривом: у 1995 р., 2001 р. і 2004 р. Остання з них - другий енергоблок Ростовської АЕС, фізичний пуск якого намічено на другу половину грудня ц.р. "Ця станція - добудова, але з цієї миті ми повертаємося до серійного будівництва, коли щороку атомна галузь здаватиме один або кілька блоків в Росії і за кордоном", - повідомив С.Кірієнко.

На 2010 р., за його словами, заплановано запуск двох реакторів. "Ми пускаємо "Бушер" (Іран) і наприкінці року разом з індійськими колегами повинні запустити перший блок "Куданкуламу" (Індія). 2011 р. - четвертий блок Калінінської атомної станції і другий блок "Куданкуламу". Ну, а далі так по роках іде. Тобто ми в графіку", - пояснив глава "Росатому".

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