У Києві «накрили» підпільний склад контрафактних дисків

Працівники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Солом’янського райуправління міліції Києва знешкодили підпільний склад контрафактних дисків.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, склад знаходився у підвалі одного з житлових будинків.

Правоохоронці встановили, що контрафактна продукція ввозилася з території сусідньої держави.

Частина упаковок лазерних дисків не була маркована контрольними марками, друга частина – маркована фальсифікованими марками, що містять інформацію, яка не відповідає носіям вказаних примірників.

Всього на складі вилучено 145 тисяч контрафактних дисків разом з поліграфічними обкладинками до них, на загальну суму понад 1,5 млн. грн., а також фальсифіковані контрольні марки без нанесеної на них інформації про примірники дисків у кількості 10 тисяч 870 штук.

Крім того, правоохоронці вилучили обладнання (системні блоки і принтери), на якому було встановлене програмне забезпечення з ознаками контрафактності та за допомогою якого здійснювалося нанесення інформації на фальсифіковані контрольні марки.

Також у ході огляду цього підвального приміщення, орендованого киянином, працівники міліції вилучили матриці і диски-макети з записами примірників аудіо-візуальних творів та фонограм, що використовувалися для виготовлення контрафактної продукції, накладні на відправку продукції автотранспортом територією України, відомості та інші документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Приймається рішення щодо притягнення винних до відповідальності.