Мати викинула новонародженого в яму вуличного туалету

У Запорізькій області працівники МНС врятували новонародженого, якого матір викинула в яму вуличного туалету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МЧС у Запорізькій області, повідомлення про те, що в туалетній ямі виявлена дитина, надійшло сьогодні о 7.39 від сільського голови с. Андреєвка Бердянського району.

«Щоб дістати немовляти, рятувальникам довелося проводити бічний підкоп, оскільки підлога і частина туалету були з бетону, під час розбиття якого уламки могли впасти на малюка. Новонародженого хлопчика вдалося врятувати», йдеться в повідомленні.

На даний момент дитина знаходиться в лікарні.

"За інформацією медків, він доношений, з нормальною вагою - 3,5 кг і видимих пошкоджень внаслідок того, що сталося, не має, тільки трохи замерз, але, як кажуть лікарі, не настільки, щоб це загрожувало його життю", зазначили рятувальники.

За даними правоохоронців, особа матері дитини вже встановлена - це жителька Андреєвки 1982 р.н., мати трьох дітей.

Встановлюються обставини і причини події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.