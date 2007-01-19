У Європі через ураган загинули більш як 40 людей

У результаті подій, викликаних ураганом "Кирило" в Європі, загинули 44 людини, передає РІА «Новости».

У Великій Британії жертвами урагану стали 13 людей, у Німеччині - 11, в Нідерландах - шість. У Польщі загинули шість людей, у Чехії і у Франції по троє, дві людини стали жертвами урагану в Бельгії.

Порушено авіаційне і залізничне сполучення практично між усіма європейськими містами.