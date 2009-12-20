Через негоду залишаються без струму 106 населених пунктів

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 106 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, внаслідок сильних снігопадів, хуртовини й ожеледиці досі без електропостачання залишаються у Херсонській області 36 н.п., Донецькій – 27 н.п., АР Крим – 13 н.п., Луганській – 10 н.п., Запорізькій – 9 н.п., Одеській – 6 н.п. і Миколаївській – 5 н.п.

Рятувальниками МНС і дорожниками зі снігових заторів вивільнено 4 тис. 851 одиницю техніки і 9 тис. 090 осіб, за останню добу - 747 одиниць техніки та 1 тис. 838 людей. На пунктах обігріву МНС надана допомога 1 тис. 111 людям. Розчищені від снігових заметів 2260 кілометрів автошляхів, за добу - 604 км.

Також унаслідок сильних снігопадів і хуртовин, що спричинили снігові замети й ожеледицю, спостерігалася складна обстановка на автомобільних шляхах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, пов’язана з ускладненням проїзду автомобільного транспорту.