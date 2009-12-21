У гирлі Дунаю сів на мілину теплохід «Корсунь»

20 грудня о 10.30 при виході з гирла Старостамбульського у Дунай сів на мілину теплохід «Корсунь» (прапор України, судновласник ТОВ «ГолдАен Фіш», Севастополь).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку, у складі екіпажу - 12 осіб. Теплохід прямував із порту Джурджулешти (Молдова) до Туреччини без вантажу.

О 16.46 Державним морським рятувально-координаційним центром Мінтрансзв’язку (Одеса) від теплоходу був прийнятий сигнал «SOS».

Для допомоги екіпажу було прийнято рішення про виділення двох буксирів від порту Ізмаїл (буксир «Алма-Ата») і порту Іллічівськ (буксир «Титан»). У зв`язку зі складними погодними умовами на допомогу о 19.15 вийшов буксир «Титан». Буксир «Алма-Ата» перебуває у режимі очікування.

Жертв і постраждалих серед членів екіпажу немає. Забруднення навколишнього середовища не було.