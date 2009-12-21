Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі-продажу долара в комбанках дещо знизився – 7,95-8,00 грн./дол.

Київ. 21 грудня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 8,00 грн./дол., курс трохи знизився порівняно з 20 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,97 грн./дол., продажу – в межах 7,99-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3%, порівняно з 20 грудня, і сьогодні становить 11,37 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 11,55 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,43 грн./євро, продажу – в межах 11,49-11,63 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 20 грудня, знизився на 1,3% і становить у середньому 0,2528 грн./рубль, продажу – на 0,3% - до 0,2643 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2600 грн./рубль, продажу – в межах 0,2610-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., продажу – 8,00 грн./дол. Курс дещо змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,97 грн./дол., продажу – в межах 7,99-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,2%, порівняно з 20 грудня, і сьогодні становить 11,37 грн./євро, продажу – на 0,6% - до 11,54 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,33-11,41 грн./євро, продажу – в межах 11,49-11,60 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 20 грудня, знизився на 2,3% і сьогодні становить 0,2501 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2653 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2600 грн./рубль, продажу – в межах 0,2610-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,90/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,03 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 21 грудня, становить: гривні до долара США – 7,97, до євро – 11,426589, до російського рубля – 0,25945.