На Житомирщині у пожежі згоріло троє малолітніх дітей
09:14, 22 січня 2007Суспільство
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Повідомлення МНС
На Житомирщині, у с.Жовте Баранівського району, в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо осіб, з них троє дітей 2001, 2002 та 2004 р.н.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, двома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється. Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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