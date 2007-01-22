На Житомирщині у пожежі згоріло троє малолітніх дітей

На Житомирщині, у с.Жовте Баранівського району, в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо осіб, з них троє дітей 2001, 2002 та 2004 р.н.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, двома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється. Правоохоронними органами проводиться розслідування.