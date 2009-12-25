У Києві п'ятеро чоловіків пограбували ювелірний магазин

Сьогодні вдень у Подільському районі столиці п’ятеро невідомих скоїли розбійний напад на ювелірний магазин, що на вул. Вишгородській, 33.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Подільського райуправління міліції Києва Олександр РАДКЕВИЧ, інформація про пограбування надійшла по телефонній лінії «102» о 13.45.

Встановлено, що двоє з п’яти невідомих утримували охоронця приватної охоронної фірми, у якого при собі був пульт «тривожної кнопки», інші троє зібрали з вітрин ювелірні прикраси, після цього всі втекли з місця події.

Нападники мали при собі предмет, схожий на пістолет, яким погрожували персоналу магазину, були без будь-яких масок, лише мали на голові в’язані шапки.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу. Особи нападників встановлюються.

Варто зазначити, що за останній тиждень це вже друге пограбування ювелірного магазину в Києві – попереднє сталося в Голосіївському районі.