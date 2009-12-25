На міжбанку подорожчав євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США на ТОМ’і відкрилися котируваннями 7,9550/7,9680 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9520/7,9665 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Європі і США святкують католицьке Різдво, у зв`язку з цим торги доларом і євро відбувалися з мінімальною активністю, а всі операції були можливі лише валютуванням ТОМ.

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара на ТОМ’і за курсом 7,9650 грн./дол., а також продавав на аукціоні для фізичних осіб за валютною парою EUR/UAH з ціною відсікання 11,47 грн./євро і за валютною парою CHF/UAH з ціною відсікання 7,71 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2695/0,2705 грн./рубль, а до 12:00 звузився спред – 0,2696/0,2704 грн./рубль. На час закриття торгів котирування не змінилися. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і підвищився і становив 29,5950 рублів за долар (+0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на рівні 1,4366/1,4375 дол./євро. Ринок євро-гривня на ТОМ’і відкрився індикативними котируваннями 11,4280/11,4540 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,4595/11,4820 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні залишилися на тому самому рівні.