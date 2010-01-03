Собаки здатні розпізнавати онкологічні захворювання
09:09, 03 січня 2010Суспільство
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Завдяки своєму нюху
Австралійські учені з`ясували, що собаки завдяки своєму нюху, здатні розпізнавати онкологічні захворювання. Початок хвороби пси вгадують у 97% випадків. Нюх собак дозволяє їм виявити запах, що йде від тканин уражених раком. Керівник австралійської ради з боротьби з онкологічними захворюваннями Ян Олвер заявив, що собаки практично безпомилково визначають рак легенів і молочної залози.
Эхо Москвы
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