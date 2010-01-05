У зіткненні вантажівки й мікроавтобуса постраждали 7 осіб

Вчора о 10.35 у Криму поблизу села Ай-Даніль (Ялта) на автошляху Харків – Сімферополь – Ялта сталось зіткнення вантажівки „УАЗ” та мікроавтобуса „Volkswagen Transporter”.

Як повідомили УНІАН прес-службі МНС, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 людей, які з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

Правоохоронні органи проводять розслідування. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в Криму.

Всього за добу на території України зареєстрована 31 автоаварія: загинули 8 і травмовані 49 людей.