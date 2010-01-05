Президент України Віктор ЮЩЕНКО порівняв Україну зі сплячим слоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з мешканцями міста Дрогобич Львівської області.

При цьому глава держави зауважив, що хоче наголосити на слові «слон».

«Тому що таких масштабів економічних потенціалів, які є в Україні… Якщо у нас буде український прем’єр, хай мене Бог простить, якщо у нас буде українська влада, яка буде ефективно використовувати цей потенціал, ми можемо дати небувалий приклад для Східної Європи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави наголосив, що за умови збереження темпів економічного розвитку, які спостерігались в Україні протягом останніх чотирьох років до кризи, вже через декілька років наша держава матиме «саму модерну» економіку в Європі.