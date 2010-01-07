Литвин: необхідно заборонити виїзд керівникам кредитних спілок

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що необхідно провести розслідування діяльності всіх кредитних спілок України, оскільки жертвами деяких з них стали чимало громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку голова ВР висловив в інтерв’ю журналістам, перебуваючи вчора в селі Великі Луки Житомирської області.

За словами В.ЛИТВИНА, кредитні спілки ошукали людей на суму, за деякими оцінками, 4 млрд. грн. «Тому я вважаю, що перше, що необхідно зробити, це накласти арешт на майно, яке належить керівниками кредитних спілок і на майно, яке належить кредитним спілкам, і детально розібратися, що можна негайно повернути людям», - сказав він.

В.ЛИТВИН вважає, що необхідно ухвалити рішення про заборону виїзду за межі України тим особам, які належать до керівництва кредитних спілок. Крім того, на думку В.ЛИТВИНА, в Державному бюджеті України необхідно передбачити кошти щодо повернення людям коштів, які були вкладені в кредитні спілки, і ці суми мають бути віднесені до державного боргу. «Я вважаю, що Верховна Рада України має заслухати звіт з цього приводу уряду і Національного банку, бо я переконаний, що це і їх безпосередня відповідальність, оскільки вони мали забезпечити належний контроль», - додав він.