Канівський заповідник отримає майже 7 тис. га "від Президента"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ про розширення території Канівського природного заповідника.

Текст указу від 1 січня розміщений на офіційному сайті глави держави.

З метою збереження і відтворення типових та унікальних природних комплексів Середнього Придніпров`я, що мають важливе наукове, природоохоронне та естетичне значення, відповідно до статей 53, 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Президент постановив розширити територію Канівського природного заповідника. До території Канівського природного заповідника погоджено в установленому порядку включення 6615,6 гектара земель державної власності, які надаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів) природному заповіднику у постійне користування згідно з додатком (Золотоніський та Канівський райони Черкаської області) з одночасним виключенням 7,7 гектара земель для дальшого надання їх Шевченківському національному заповіднику.

Кабінет міністрів України має забезпечити затвердження у тримісячний строк у встановленому порядку змін до Положення про Канівський природний заповідник у зв`язку із зміною меж його території; підготовку протягом 2010-2011 років матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питань щодо вилучення та надання Канівському природному заповіднику у постійне користування 6615,6 гектара земель тощо.

Також глава держави доручив уряду передбачати під час доопрацювання проекту закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про державний бюджет на наступні роки кошти, необхідні для функціонування Канівського природного заповідника з урахуванням зміни меж його території.