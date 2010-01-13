Тігіпко: відновлення відносин з Москвою має стати пріоритетом
Кандидат відвідав авіапідприємство
Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО наголошує, що відновлення відносин з Москвою має стати пріоритетним завданням керівництва України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив на брифінгу під час відвідання Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
За словами С.ТІГІПКА, відповідальність за погіршення українсько-російських відносин лежить на політиках. «Відносини між Україною та Росією погіршували особистості і відновлювати їх повинні теж особистості. Якщо хтось намагався на цьому побудувати свій імідж, то я вважаю, що це не було в інтересах України. Від цього країна лише втрачала», - підкреслив С.ТІГІПКО.
Зокрема, він наголосив, що вітчизняні виробники втратили ринки збуту, скоротилося спільне виробництво, відтак – страждає економіка.
С.ТІГІПКО переконаний, що російський вектор зовнішньої політики є важливим для України, тому відновлення відносин з Москвою має стати пріоритетним завданням керівництва держави.