У Львові вимкнуть світло на вулицях, й зупиниться електротранспорт

Через непроплату Державним казначейством коштів на рахунки комунальних підприємств «Львівелектротранс», «Львівводоканал» та «Львівсвітло» у Львові буде відключено вуличне освітлення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомила у коментарі агентству керівник ЛКП «Львівсвітло» Марина СТРОЄВА, станом на сьогоднішній день Львів не отримав через казначейство необхідних коштів для ВАТ «Львівобленерго» за використану електроенергію, які повинні були піти на оплату за електроенергію.

«Відтак місто стало заручником казначейства та не може розрахуватись із ВАТ. А це, в свою чергу, спричинить відключення вуличного світла у місті вже від завтра», - наголосила М.СТРОЄВА.

Як наголошує прес-служба Львівської міськради, критична ситуація склалася також і з громадським транспортом.

«Відключення електропостачання на «Львівелектротрансі» спричинить зупинку всього електротранспорту в місті», - заявив УНІАН керівник ЛКП «Львівелектротранс» Володимир КАРПА.

Він зазначив, що оплата за електроенергію здійснюється взаємозаліком (коштами із державної субвенції), який фіксується Протоколом за підписами уповноважених осіб. Такий протокол, за його словами, був погоджений та підписаний ще 9 грудня 2009 року на суму 530 тис. грн.

«Зі свого боку ми 14 грудня подали платіжне доручення на проплату. Із невідомих нам причин казначейство ці кошти не перерахувало «Львівобленерго». Після закінчення десятиденного терміну ми подали нове платіжне доручення на цю ж суму. Слід зазначити, що сума 530 тис. грн. була відмінусована від субвенції і на рахунки підприємства не потрапила, однак і як оплата за електроенергію на рахунки «Львівобленерго» також не була проплачена казначейством. Як наслідок, 11 січня ми отримали попередження від обленерго щодо відключення 14 січня о 10.00 струму», - заявив керівник ЛКП «Львівелектротранс» Володимир КАРПА.

Він також зазначив, що підприємство звернулося до «Львівобленерго» з пропозицією підписати новий протокол за січень, куди буде включено і цю заборгованість.

«Сподіваємось, що керівництво «Львівобленерго» не вдаватиметься до таких радикальних методів, адже, в першу чергу, від них постраждають і його споживачі, які користуються трамваями і тролейбусами», - наголосив В.КАРПА.