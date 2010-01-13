Двоє даішників затримали автомобіль з 5 озброєними зловмисниками

У Запоріжжі двоє співробітників ДАІ затримали автомобіль з п`ятьма озброєними раніше судимими зловмисниками, які намагалися втекти з місця злочину - з кафе, де один із них (раніше судимий за вбивство) завдав ножові поранення двом відвідувачам.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького головного управління міліції, одержавши інформацію про те, що група із 5 зловмисників втекла з місця злочину на "Жигулях", співробітники ДАІ, побачивши схожий автомобіль, спробували зупинити його, а потім почали переслідування.

"Їм вдалося загнати автомобіль утікачів у глухий кут і затримати 5 чоловіків, у яких під час обшуку було вилучено 2 пістолети і 2 ножі", - повідомили в ЦГЗ.

Після прибуття підкріплення всіх 5 зловмисників було доставлено до Шевченківського райвідділу міліції, де, за даними ЦГЗ, було встановлено, що всі вони раніше судимі.

На сьогоднішній день стосовно власників зброї порушено кримінальну справу за фактом незаконного поводження з вогнепальною зброєю, стосовно затриманого, який тяжко поранив у кафе 2 чоловік, - кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - "Завдання тілесних ушкоджень".

Вилучені пістолети направлено на експертизу - для перевірки на предмет використання при скоєнні інших злочинів.

Готується наказ про заохочення співробітників ДАІ, які удвох затримали п`ятьох озброєних зловмисників.