На ринку житла в Києва можливе зростання кількості угод

На ринку житла Києва цього року можливі коливання вартості в межах 4-5%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Андрій ШУЛЬГА.

«Ціни будуть більш-менш стабільними, коливання становитимуть не більш як 4-5%. Різких стрибків не очікується, але кількість операцій зросте», - сказав він.

На думку президента АФНУ, на вартість житла і кількість операцій також впливатимуть і політична нестабільність, і коливання валютного курсу.

А.ШУЛЬГА вважає, що в 2010 році на ринку нерухомості можна очікувати зростання кількості операцій, оскільки покупці почнуть придбавати квартири з метою заощадження своїх коштів.

За його даними, в 2009 році в столиці спостерігався дефіцит житла на первинному ринку, оскільки зупинилося більш як 50% будівництва. При цьому кількість пропозицій на вторинному ринку перевищувала попит.

Експерт відзначив, що торік також змінилася структура ринку – на ринок повернулися схеми купівлі житла за доплатою і обмін квартир.

Проте генеральний директор агентства «Благовест» Ірина ЛУХАНІНА повідомила, що такі операції були характерні для кінця 2008 – березня 2009 року, а їх частка в загальній структурі операцій агентства становить близько 1%.

Серед нових тенденцій 2009 року А.ШУЛЬГА назвав збільшення частки операцій, в яких послуги ріелтора оплачує продавець (досі комісію сплачував покупець).