Архів поета УПА Марка Боєслава виявили на Прикарпатті

На Прикарпатті в лісовому масиві на кордоні Галицького та Калуського районів розкопали архів повстанського поета, публіциста і пропагандиста Михайла Дяченка (Марка Боєслава).

Про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив краєзнавець, депутат Івано-Франківської обласної ради Зіновій БОЙЧУК. За його словами, пошуком і розкопками артефакту займався він разом із правнуком поета Михайлом ЛІЩИНСЬКИМ.

З.БОЙЧУК зауважив, що цікавинкою є те, що бідон, в якому зберігалися документи у землі, був накритий звичайною учнівською картою Російської Федерації. На його думку, найцікавішою знахідкою є «Збірник ідеологічно-вишкільних матеріалів» з власноручними виправленнями повстанця і поета М.Боєслава, який був методичним посібником для пропагандистів підпілля ОУН-УПА. Також у бідоні збережена особова слідча справа чоловіка з Рожнятівського району, датована 1948 роком. «Проте, цілком зрозуміти знахідку не вдалося, бо в архіві є багато зашифрованих матеріалів, - зауважив З.БОЙЧУК. – Тому для їх розшифровки доведеться залучати спецслужби».

Водночас він переконаний, що є ще дуже багато важливих документів у людей «на руках».

У прес-конференції також взяли участь правнук письменника М.ЛІЩИНСЬКИЙ та начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир ФЕДОРАК, які повідомили, що сьогодні З.БОЙЧУК працює на документальною стрічкою «Сталеві строфи Марка Боєслава». Фільм зніматиметься на основі знайдених творів автора та фактів з його життя. Презентувати стрічку мають намір уже в квітні цього року, яка складатиметься із 6 серій.

Довідка УНІАН. Дяченко Михайло (псевдоніми «Гомін», «Марко Боєслав») народився 25 березня 1910 року в селі Боднарів Калуського району Івано-Франківської області. Помер 1952 року. Навчався у Станиславівській гімназії та на факультеті права Львівського університету. Член ОУН. Політв’язень польських тюрем (1934-1935, 1937-1939). Працівник осередку пропаганди Карпатського краю (1945-1950), крайовий референт пропаганди УПА (1950-1952). Нагороджений Срібним Хрестом заслуги (1948).

Відомий повстанський письменник та поет діяв під псевдонімом «Марко Боєслав».