Томенко закликав шоу-бізнес писати музику для дітей

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликав вітчизняний шоу-бізнес створювати музичні твори для українських дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час зустрічі з освітянами Дарницького району Києва і презентуючи проект «Слуханка для української малечі».

«Сьогодні абсолютна більшість музичних творів – це твори, записані у виконанні дитячих хорів чи виконавців у 60-90 роки. Натомість, за період незалежності діти віком до 7-8 років були обділені увагою митців. Я готовий, як тільки з’являться цікаві музичні твори для дітей дошкільного віку, доповнити це видання, яке сьогодні поширюється для дитячих садочків України», - сказав М.ТОМЕНКО.

На зустрічі він передав диски «Слуханка для української малечі» у кожен дошкільний освітньо-виховний заклад Дарницького району та повідомив, що диски вже отримали дитсадки Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей, а також декілька районів столиці. М.ТОМЕНКО нагадав, що поступово цей диск зможуть безкоштовно отримати всі дошкільні освітньо-виховні заклади, яких в Україні налічується більше 15 тисяч.

*** «Слуханка для української малечі» - спільний проект фонду «Справедлива країна» і Національної радіокомпанії України. До нього увійшло 77 творів (20 казок і 57 музичних творів). В основу створення такого видання лягла ідея зібрати різного роду твори для дітей, які можна було б використовувати як під час дитячих свят, так і в щоденному житті.

Диск складається з двох частин. У першій частині представлені українські народні казки, казки народів світу та авторські казки, які виконують народні артисти України; друга частина - дитячі пісеньки, веснянки, ігри, заклички, лічилки, колядки та колискові у виконанні як іменитих артистів, так і творчих дитячих колективів.