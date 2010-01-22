Учені встановили, що більшість «алергіків» не страждають на алергію

Британські вчені дійшли висновку, що переважна більшість людей, які вважають, що у них алергія на харчові продукти, насправді нею не страждають, пише Лєнта.руз посиланням на The Daily Telegraph.

Як показало дослідження, проведене в Портсмутському університеті, приблизно п`ята частина дорослих людей вважає, що у них алергія на той чи інший харчовий продукт. Проте при клінічному обстеженні цей діагноз підтверджується не більше ніж у кожного п`ятдесятого з них. Жінки помиляються з приводу харчового несприйняття частіше за чоловіків, і часто необгрунтовано вважають алергіками своїх дітей, позбавляючи їх корисних продуктів.

Найчастіше люди "знаходять" у себе алергію на пшеницю – в її наявності переконані 4,5 відсотку населення. Насправді на неї страждає менше ніж один з двохсот осіб.

На думку керівника дослідження Каріни ВЕНТЕР (Carina Venter), така частота помилкової самодіагностики пов`язана з розповсюдженням малоінформативного тесту-системи для самостійного виявлення алергії і великою кількістю гіпоалергенної продукції, а також з тим фактом, що в останні десятиріччя це захворювання стало "модним діагнозом".

На підставі результатів дослідження вчені застерігають, що необгрунтована відмова від тих чи інших продуктів як таких, що викликають алергію, може викликати у любителів самодіагностики і їхніх дітей дефіцит низки вітамінів, антиоксидантів, харчових волокон й інших необхідних компонентів їжі.