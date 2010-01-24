Луценко: директора ПК "Україна" змінили не за бюлетені, а за паспорти

Міністр внутрішній справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що в п’ятницю в приміщенні поліграфічного комбінату «Україна» були присутні депутати від Партії регіонів.

Про це міністр заявив в інтерв’ю УНІАН в Яремчі Івано-Франківської області.

«Ситуація насправді не така, як її спробувала подати Партія регіонів. Мова іде не про бюлетені, мова іде про відстоювання бізнесу близького до цієї партії. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови йти не може», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «справа в тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема друкує паспорти та інші документи суворої звітності для державних потреб. Як відомо, народний депутат України Василь ГРИЦАК, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, відмовився друкувати паспорти в січні, в результаті сьогодні у нас 60 тис. громадян заплатили кошти, але не можуть отримати паспорт, бо ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов’язання без попередньої оплати. Відтак, Міністерство фінансів, в чиєму підпорядкуванні знаходиться поліграфкомбінат «Україна», змінило директора».

«Йдеться про те, що монополія ЄДАПС на друкування паспортів буде розірвано», - зазначив він.

В той же час міністр сказав, що МВС отримало пропозиції від ряду закордонних структур, зокрема, з Німеччини та Італії, які висловили свою готовність укласти договір щодо надання послуг для друкування паспортів.

«Підконтрольний ЄДАПСу колишній керівник поліграфкомбінату «Україна» відмовляється в цьому брати участь… Саме тому туди й приїхав народний депутат В.ГРИЦАК зі своїми колегами, аби заблокувати цей процес, який може розірвати його монопольний бізнес», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня народний депутата з Партії регіонів В.ГРИЦАК заявив “про незаконні дії з боку Кабінету міністрів” щодо зміни керівництва поліграфічного комбінату «Україна» з метою друку додаткових 1,5 млн. бюлетенів в інтересах кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за наявною у нього інформацією, метою штабу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО є заміна керівництва поліграфічного комбінату «Україна», в результаті чого новопризначені керівники повинні забезпечити незаконний друк додаткових 1,5 млн. бюлетенів, які повинні будуть використані у другому турі виборів Президента в інтересах кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

Натомість член фракції БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО наголосив, що заяви Партії регіонів про те, що БЮТ намагається надрукувати 1,5 млн. зайвих бюлетенів перед другим туром виборів, є ніщо інше, як «дезінформація з елементами провокації». «Регіонали розпустили ці плітки, щоб нагнати істерику та легалізувати друк бюлетенів за свого кандидата ЯНУКОВИЧА», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.