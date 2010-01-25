БЮТ проведе акцію з очищення Києва від снігу та льоду

Блок Юлії Тимошенко найближчим часом проведе акцію з очищення Києва від снігу.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив народний депутат від БЮТ, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, деякі політичні сили парламенту, на жаль, відмовилися від ухвалення рішення щодо “звільнення Києва від команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, і тому БЮТ з частиною “Нашої України – Народної самооборони” залишилися з цією проблемою наодинці. “Тому БЮТ виходить з того, що потрібно очищати Київ поетапно. Потрібно спочатку очистити Київ від снігу та льоду, а потім очистити від команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що саме тому найближчим часом БЮТ проведе так званий “суботник” з очистки Києві від снігу та льоду, оскільки вже понад місяць вся країна спостерігає за надзвичайним станом в українській столиці.

За його словами, в цій справі сподіватися на конкретні дії керівництва Києва вже марно. “Ми самі покажемо приклад та звернемося до киян з проханням допомогти нам у цій справі. Якщо столична влада не спроможна забезпечити безпеку людей в місті Києві, то ми розпочнемо власноруч розчищати Київ від снігу”, - сказав віце-спікер.

При цьому він додав, що після цього БЮТ зробить все, щоб 30 травня “очистити Київ від влади, яка нездатна забезпечити нормальне життя в столиці”.