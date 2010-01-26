НБУ визначив, як виходитиме на міжбанківський валютний ринок

Національний банк України своєю постановою від 21 січня 2010 року №18 визначив, у яких формах він здійснюватиме участь на міжбанківському валютному ринку в першому кварталі 2010 року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, валютні спецаукціони для фізосіб - позичальників комбанків проводитимуться НБУ в середу - в доларах США, а в п`ятницю - в євро й швейцарських франках. Аукціони також можуть проводитися й відповідно до повідомлень Національного банку.

Валютні інтервенції за єдиним курсом і валютні аукціони для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні Нацбанк проводитиме «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення «адресної інтервенції в разі виникнення невідкладної необхідності загальнодержавного значення за окремою постановою правління Національного банку України".

Як повідомляв УНІАН, інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) минулого місяця становили "мінус" 96,8 млн. дол. США (у доларовому еквіваленті).