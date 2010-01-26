У Київській та Рівненській областях скасовують автобусні рейси

За оперативною інформацією, станом на 14.00 вівторка, 26 січня, через складні погодні умови експлуатуються з обмеженням ряд автобусних рейсів на міжобласних маршрутах у Київській та Рівненській областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, через негоду на даний час відмінено 27 рейсів. За повідомленням ДП «Київпассервіс», через несприятливі погодні умови не виконуються 24 рейси. А три рейси скасовано на автобусних маршрутах у Рівненській області.

Автовокзали та автостанції працюють у звичайному режимі.

Вживаються заходи з ліквідації погодних наслідків на дорогах, відзначили в МТЗУ.