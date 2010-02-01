В Україні через сильні снігопади закрилися два аеропорти
13:51, 01 лютого 2010Суспільство
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Гостомель та Рівне не приймають
За оперативною інформацією, станом на 12:00 1 лютого у зв’язку з негодою закриті аеропорти в Гостомелі та Рівному: там проводяться роботи з очистки злітно-посадкової смуги.
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві транспорту та зв`язку України, відзначивши, що роботи в аеропорту Рівне планується завершити до 17:00 1 лютого.
Усі інші аеропорти України функціонують у звичайному режимі.
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