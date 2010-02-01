В Україні через сильні снігопади закрилися два аеропорти

За оперативною інформацією, станом на 12:00 1 лютого у зв’язку з негодою закриті аеропорти в Гостомелі та Рівному: там проводяться роботи з очистки злітно-посадкової смуги.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві транспорту та зв`язку України, відзначивши, що роботи в аеропорту Рівне планується завершити до 17:00 1 лютого.

Усі інші аеропорти України функціонують у звичайному режимі.