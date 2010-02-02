«Самопроголошених» спостерігачів за виборами накрили у Запоріжжі

У Запоріжжі порушено 6 кримінальних справ за фактами підробки документів, які дають право офіційно спостерігати за виборами Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, прокуратура Хортицького району Запоріжжя порушила кримінальну справу за фактом підробки і збуту документів, які дають право брати участь у виборах як офіційний спостерігач. Підставою для порушення даної кримінальної справи стали події 17 січня, внаслідок яких кілька студентів Запорізького національного технічного університету одержали документи журналістів - офіційних спостерігачів.

"17 січня о 10.30 у Хортицький райвідділ міліції надійшло повідомлення від голови ДВК-50 про те, що біля цієї дільниці виявлені особи з посвідченнями позаштатних кореспондентів видання "Вечерние вести". Під час дослідчої перевірки були опитані студенти ЗНТУ, які пояснили, що на проспекті Металургів вони зустрілися з раніше незнайомим чоловіком, який запропонував їм бути спостерігачами на виборчій дільниці. В їх обов`язки входило виявлення автомобілів з великою кількістю виборців і автомобілів, які неодноразово підвозять виборців. За це він пообіцяв їм по 150 грн.", - повідомили в прес-службі.

Згідно з офіційними даними Запорізької облпрокуратури, після цього невідомий роздав студентам посвідчення позаштатників газети "Вечерние вести", в які вони вписали свої прізвища, і пішли на виборчу дільницю для реєстрації як спостерігачі.

На сьогодні у зв`язку зі встановленням даних фактів прокуратурою Хортицького району Запоріжжя порушено кримінальну справу за ст. 358 Кримінального кодексу України - "Виготовлення і збут підроблених документів".

"Аналогічні випадки виявлення осіб (нібито позаштатних кореспондентів) були зафіксовані на інших виборчих дільницях округу, і за цими фактами також порушено 5 кримінальних справ за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.