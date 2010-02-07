Дівчат, які оголилися заради Януковича, покарали за непокору міліції

На п’ятьох дівчат, які по пояс оголилися сьогодні на виборчій дільниці, де голосував кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ, складено адміністративний протокол за непокору міліції.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, дівчата (1984-1991 років народження) були доставлені до Оболонського райвідділу, де на них було складено протокол за ч. 1 ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (непокора працівникові міліції), що передбачає штраф або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на виборчій дільниці № 20 кілька активісток радикального феміністичного руху оголилися по пояс. О 9-й годині ранку п’ятеро дівчат зайшли на територію виборчої дільниці, зняли одяг і почали вигукувати свої вимоги, суть яких полягала у тому, що «політики не повинні гвалтувати країну».

Дівчат вивели з території виборчої дільниці працівники міліції.