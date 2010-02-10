Погода на завтра: потепління принесе мокрий сніг та ожеледицю

Завтра, 11 лютого, в Україні очікується мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень у західній та південній частині мокрий сніг з дощем (у Криму переважно дощ), подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, у Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та місцями Івано-Франківській областях сильні опади.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вдень в Криму та Приазов`ї подекуди 25 м/с.

Температура вночі 1-6°, на заході і сході до 9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 6° тепла; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та Київській області завтра невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.