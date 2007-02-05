Коаліція не проти кандидатури Володимира Огризка, але...

Координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що більшість членів коаліції готова підтримати кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Про це УНІАН в ексклюзивному коментарі повідомила речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ із посиланням на Р.БОГАТИРЬОВУ.

«Але, що природно, дискусії навколо цієї кандидатури ще не завершено. Принципово важливо, аби відбулися відповідні консультації між прем’єр-міністром і Президентом України, і привели саме на цьому рівні до консенсусу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона підкреслила, що Президент скористався своїм конституційним правом на висування свої кандидатури на посаду керівника зовнішньополітичного відомства. “Разом з тим, я вважаю, що парламентсько-урядова коаліція повинна бути впевнена, що зовнішньополітична діяльність нового міністра закордонних справ не буде суперечити баченню зовнішньої політики коаліції”, - додала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА назвала В.ОГРИЗКА одним із кращих професіоналів у зовнішній політиці. “І важливо, щоб принцип дипломатичної толерантності, відстороненості від політизації цього відповідального і тонкого інструменту політики держави стала традиційною повинністю кандидата на цю вкрай важливу для забезпечення зовнішньополітичних пріоритетів посаду. Головне – Україна. І, звичайно, ОГРИЗКО має обов’язково засвоїти належний урок у свого вчорашнього шефа ТАРАСЮКА”, - впевнена Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

Планується, що ВР розгляне питання щодо призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ 8 лютого.