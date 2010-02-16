Свідки у кримінальних справах отримають право на адвоката

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" щодо права свідка на адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного законопроекту проголосували 268 народних депутатів із 409, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з якими свідок має право бути допитаним в присутності обраного ним адвоката або іншого фахівця в галузі права, що відповідно до закону має право надавати правову допомогу.