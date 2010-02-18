НБУ вивів тимчасову адміністрацію із «Західінкомбанку»

У ПАТ «Західінкомбанк» з 15 лютого припинена робота тимчасової адміністрації.

Про це йдеться в постанові правління Національного банку України від 12 лютого №64, опублікованому в газеті «Голос України» №29 за 18 лютого.

Згідно з оголошенням, відновлені повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Нагадаємо, 13 лютого 2009 р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ «Західінкомбанк» (Луцьк) терміном на один рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західінкомбанк» засноване в 1993 році.

У січні-вересні 2009 року «Західінкомбанк» мав чистій збитки в розмірі 111,582 млн. грн.

89,81% акцій фінустанови володіє Василь ГАВРИЛИШИН.