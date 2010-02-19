Фірташу дали 10 днів на купівлю банку «Надра»

"До 1-го березня інвестор повинен завести в банк "Надра" перший грошовий транш", – повідомив директор департаменту кризового менеджменту і контролю операцій на відкритому ринку НБУ Юрій Петров.

Такі вимоги прописані в узгодженій з Нацбанком програмі фінансового оздоровлення банку, пише "Дело". Згідно з нею, 6 млрд. грн. інвестор повинен завести в банк трьома траншами. "До кінця 2010 року інвестор повинен завести в банк "Надра" другий транш, остання частина коштів повинна бути перерахована в 2011 році", – говорить Петров.

Якими порціями вливатимуться гроші, представник НБУ сказати відмовився. Відомо лише, що розмір траншів розраховувався виходячи з потреб банку "Надра" в ліквідності і підтримки його платоспроможності.

Крім того, НБУ дозволив банку виконувати програму з виплат вкладів фізичним особам. За інформацією банку "Надра", з 11 по 18 лютого фінустанова виплатила за цією програмою вже близько 60 млн. грн.

У НБУ особливо на кошти інвестора не сподіваються. Справа в тому, що подібні програми фіноздоровлення з потенційними інвесторами підписували багато проблемних банків, які зараз знаходяться у стадії ліквідації. Тому вчора регулятор спільно з МВФ прийняв ще чотири можливі варіанти розвитку подій по банку "Надра". Один з них допускає порятунок банку "Надра" за рахунок бюджетних коштів.

Нагадаємо, у середині лютого Національний банк не дозволив компанії, контрольованій Дмитром Фірташем, займатися санацією банку "Надра". Бізнесмен тоді не зміг довести чиновникам НБУ, що у нього є необхідні для оздоровлення банку 6 млрд гривень.