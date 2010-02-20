Нацбанк відзначає зниження дефіциту валюти на міжбанку

За оперативними даними, у лютому щоденні нетто-перекази іноземної валюти на користь нерезидентів зменшилися в 1,5 рази, що визначило зниження середньодобового дефіциту валюти на міжбанківському ринку удвічі. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, все це сприяло підвищенню курсових котирувань гривні щодо долара США: на міжбанківському ринку – 0,2%, до 7,9997 грн./дол., а на готівковому – на 0,4%, до 8,0728 грн./дол.

Також повідомляється, що на початку лютого Нацбанк підтримав платежі «Нафтогазу України» за його зовнішніми контрактами, що сприяло своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ і забезпечило прогнозовану динаміку обмінного курсу гривні.

НБУ також продовжував проводити цільові аукціони для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку місяця бути проведено чотири аукціони з продажу доларів США, на яких продано 33,5 млн. дол. США, 0,1 млн. євро і 1 млн. швейцарських франків.

Крім того, повідомляється, що офіційний курс гривні з початку лютого зміцнився щодо долара США на 0,02%, до 7,9997 грн./дол., щодо євро – на 3,1%, до 10,8532 грн./євро, а щодо російського рубля – знизився на 0,81%, до 2,6565 грн./10 рублів.