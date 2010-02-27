Мінекономіки хоче докорінно змінити стратегічне планування

Міністерство економіки України підготувало законопроект «Про державне прогнозування і стратегічне планування», яким пропонується принципово змінити систему прогнозування і планування соціально-економічного розвитку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекономіки.

Як зазначив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, у законопроекті запропоновано модернізувати систему короткострокових документів (річних – УНІАН) і виключити з неї Державну програму економічного і соціального розвитку України на відповідний рік, оскільки її розробка втратила свою актуальність.

Разом з цим, пропонується ввести річні плани роботи центральних органів виконавчої влади. “Цей документ тепер матиме своє власне нормативно-правове забезпечення, що надасть можливість закріпити впровадження програмно-цільового методу в практику їх діяльності”, - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Таким чином, система на короткостроковий період включатиме: Прогноз економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період; Державний бюджет України; програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст; місцеві бюджети.

Важливою новацією законопроекту є посилення повноважень Мінекономіки щодо підвищення ефективності розробки, реалізації та контролю за виконанням державних цільових програм.

Разом з тим, запропоновані зміни, зазначив міністр економіки, надають можливість змінити підхід до середньострокового прогнозування, узгодити його з прогнозами довгострокових тенденцій розвитку, забезпечити координацію з розробки, реалізації довгострокових стратегій і програм розвитку України.

Документом переглянуто і розширено систему середньострокових документів. Так, замість трьох прогнозних документів соціально-економічного розвитку пропонується залишити прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період і прогноз бюджету на плановий та наступні три роки.

Основним документом, який визначає механізми реалізації Програми діяльності уряду на середньостроковий період і забезпечує взаємозв`язок всіх інших документів, має стати Стратегічний план розвитку України.

До системи на середньостроковий період включено такі документи: Стратегічний план розвитку України; Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період; прогноз показників відповідного бюджету на планований і три наступні бюджетні періоди; державні цільові програми; регіональні і місцеві цільові програми; стратегічні плани діяльності центральних органів виконавчої влади; стратегічні плани розвитку державних господарських об`єднань, національних акціонерних компаній, державних холдингових компаній; основні принципи грошово-кредитної політики.

Метою розробки довгострокових документів, зазначив Б.ДАНИЛИШИН, є визначення стратегічного бачення розвитку країни з урахуванням світових і вітчизняних тенденцій. Для цього в законопроекті введено довгостроковий горизонт прогнозування і планування (понад 5 років). Зокрема, це такі документи, як Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України, Генеральна схема планування території України, Стратегія розвитку України, Державна стратегія регіонального розвитку, стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також міст з чисельністю населення більш як 50 тис. чоловік тощо.