На Чернігівщині сніг обвалив дах та стіну сільської школи

В Чернігівській області під вагою снігу обвалилися стіна і дах окремого корпусу сільської школи.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Надзвичайна подія сталася у селі Обмачів Бахмацького району. В окремому корпусі загальноосвітньої школи, де розміщено спортивну кімнату, бібліотеку та 2 майстерні, внаслідок снігового навантаження та незадовільного стану дерев’яних конструкцій даху було зруйновано капітальну стіну, перекриття та дах на площі 190 кв. м.

Ніхто не постраждав.

За попередніми розрахунками, збитки склали 340 тис. грн.