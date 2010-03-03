У Нафтогазі кажуть, що чутки про відставку Дубини перебільшені
12:19, 03 березня 2010Суспільство
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Землянський не підтверджує
|Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ
Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
«Не підтверджуємо», - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація про те, що нібито О.ДУБИНА написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
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