У Нафтогазі кажуть, що чутки про відставку Дубини перебільшені

Прес-центр НАК «Нафтогаз України» не підтверджує відставку голови правління компанії Олега ДУБИНИ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Не підтверджуємо», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація про те, що нібито О.ДУБИНА написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.