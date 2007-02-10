Учені лікуватимуть київські каштани

Щоб Київ як і раніше славився пишними і здоровими білими каштанами, учені пропонують лікувати пошкоджені дерева. Нагадаємо, що за інформацією фахівців НАНУ, сьогодні в столиці близько 2 млн. каштанів, проте більше 50% з них гинуть від промислового забруднення хімічними речовинами, хвороб і шкідників, пише газета "Сегодня".

Найбільш пошкодженими є дерева в центральних районах міста. "Зараз ми проводимо другий етап досліджень столичних каштанів, — розповів пан Шумик, старший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. Гришка, кандидат біологічних наук. — Мета нашої роботи — розробка ефективних заходів, щоб підвищити адаптивний потенціал дерев. Ми також шукаємо способи, завдяки яким можна буде вилікувати хворі дерева. Результати досліджень оповістимо в березні цього року. Результат вартує зусиль. Адже повна заміна пошкоджених каштанів новими, рожевими, стійкішими саджанцями, обійдеться в майже 100 мільйонів доларів (3-річний саджанець каштана коштує близько 100 у.о.). Ученим-селекціонерам потрібно зосередитися на вирощуванні генетично стійких до умов мегаполісу видів каштана".

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