На Прикарпатті під час акції «Почуйте всі!» зібрано 150 тис. грн.

На Прикарпатті торік у рамках четвертої Всеукраїнської акції «Почуйте всі!» зібрали 150 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні, яка отримала за ці кошти нове медичне обладнання для дітей з вадами зору.

За словами головного дитячого офтальмолога області Надії ГАВРИЛИШИН, за допомогою придбаного медобладнання лікарям вдасться вчасно діагностувати вади зору у новонароджених дітей, особливо у маловагових та недоношених. Апаратура вже визначила, що в області 20 малюків мають діагноз ретинопатія. Це офтальмологічне захворювання, яке призводить до сліпоти.

Цього року Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» разом з обласним Управлінням здоров’я проведуть ще одну благодійну акцію. За словами заступника начальника Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Зої ЦІХОНЬ, цього разу волонтери збиратимуть кошти на неонатологічні відділення в районах. Нова акція триватиме 3-23 травня. До збору коштів може долучитися кожен бажаючий.