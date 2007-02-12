Епідемічний поріг грипу перевищений у Львові

У зв`язку з епідемією грипу з сьогоднішнього дня всі школи Львова закрито на карантин.

Як повідомила УНІАН завідуюча епідеміологічним відділом міської СЕС Галина ВАШКУРАК, "з 5 по 7 лютого зафіксовано 5 тисяч 370 хворих на грип і ГРЗ, серед них 1291 випадок - діти 7-14 років”.

За словами Г.ВАШКУРАК, таким чином, епідемічний поріг захворюваності серед школярів було перевищено на 15,6%.

Як повідомила начальник міського управління освіти Надія ОКСЕНЧУК, у зв`язку з показниками захворюваності було ухвалено рішення про припинення навчання в школах всіх форм власності. При цьому, за словами Н.ОКСЕНЧУК, скорочення весняних канікул і навчання в суботу не плануються - школярі надолужуватимуть попущене за рахунок ущільнення графіка навчання.

За прогнозами медиків, карантин триватиме 10-14 днів.

За даними Г.ВАШКУРАК, на сьогодні у Львові налічується майже 9 тис. 730 хворих на грип і ГРЗ, серед них дітей шкільного віку - більш як 2,3 тисячі. При епідемпорозі в 92,9 інтенсивність хвороби становить 128,2 на 10 тисяч населення.

Щодня в лікарні з грипом або ГРЗ потрапляють 8-9 осіб, переважно діти.