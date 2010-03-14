Три заступники голови Хмельницької ОДА подали у відставку
04:49, 14 березня 2010Суспільство
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Сам голова - на лікарняному
Три заступники голови Хмельницької облдержадміністрації подали у відставку за власним бажанням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило поінформоване джерело.
Зокрема, звільнився тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови облдержадміністрації Петро КУПЧИШИН, заступник з гуманітарних питань Микола ВАВРИНЧУК, заступник з питань агропромислового комплексу Володимир КИРИЛЮК.
Наразі у Хмельницькій облдержадміністрації працює перший заступник голови Микола ДЕРИКОТ, заступник з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Віктор КОЛІЩАК. Голова ОДА Іван ГАВЧУК перебуває на лікарняному.
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