Три заступники голови Хмельницької ОДА подали у відставку

Три заступники голови Хмельницької облдержадміністрації подали у відставку за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило поінформоване джерело.

Зокрема, звільнився тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови облдержадміністрації Петро КУПЧИШИН, заступник з гуманітарних питань Микола ВАВРИНЧУК, заступник з питань агропромислового комплексу Володимир КИРИЛЮК.

Наразі у Хмельницькій облдержадміністрації працює перший заступник голови Микола ДЕРИКОТ, заступник з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Віктор КОЛІЩАК. Голова ОДА Іван ГАВЧУК перебуває на лікарняному.