Японці розрабили мобільні рингтони, які допомагають від похмілля
02:18, 16 березня 2010Суспільство
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Рингтони, які можуть вирішувати щоденні проблеми споживачів, включаючи звільнення від похмілля, стали хітом продажів у Японії.
Як повідомляє Газета.Ru з посиланням на газету Sun, створені науковцями мелодії мають унікальні властивості і можуть поліпшувати настрій і усувати безсоння.
«Цілющі» рингтони були розроблені вченими спільно з корпорацією Matsumi Suzuki.
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