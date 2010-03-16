Японці розрабили мобільні рингтони, які допомагають від похмілля

Рингтони, які можуть вирішувати щоденні проблеми споживачів, включаючи звільнення від похмілля, стали хітом продажів у Японії.

Як повідомляє Газета.Ru з посиланням на газету Sun, створені науковцями мелодії мають унікальні властивості і можуть поліпшувати настрій і усувати безсоння.

«Цілющі» рингтони були розроблені вченими спільно з корпорацією Matsumi Suzuki.