Янукович підписав закон щодо підтримки національних фільмів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 1909–VІ “Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів”

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, фільмокопії та вихідні матеріали фільмів документального характеру кіноперіодики творів кіно- та відеолітопису (кіно-, відеодокументи) створені повністю, або частково за кошти державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису, створені в Україні за кошти юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, зберігаються в державному кінофотофоноархіві відповідно до закону.

Сума витрат і субсидій на фінансову підтримку кінематографії виділяється окремим рядком у державному та місцевих бюджетах.

З метою фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет міністрів створює спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії, на який перераховуються збір на розвиток національної кінематографії, який є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету України для фінансування виробництва національного фільму на кожен поточний рік.