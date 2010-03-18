Венесуельську нафту в Білорусь можна качати через Україну

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що реалізувати домовленості, яких днями досягли лідери Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО й Уго ЧАВЕС про постачання венесуельської нафти в Білорусь для переробки, можна буде з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди».

Про це експерт заявив кореспондентові УНІАН, коментуючи результати домовленостей лідерів двох країн.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що вирішити питання транспортування нафти буде складно, і оптимальним варіантом, на його думку, є транзит через «Одеса-Броди» з заміщенням венесуельської нафти каспійською.

«Оптимальним технічним варіантом вирішення питання може бути схема заміщення венесуельської нафти каспійською з використанням українського нафтогону «Одеса - Броди» в аверсному режимі при реалізації технології роздільного прокачування різних сортів нафти. Цей нафтопровід, швидше за все, буде переведений в аверсний напрямок восени 2011 року - після введення в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи-2 (БТС-2). Цілком реально, що до того часу обсяги транзиту на Білорусь вказаним маршрутом можуть становити 4-5 млн. тонн на рік, а обсяги поставок на західноукраїнські НПЗ - 3-5 млн. тонн на рік. Транспортування сумарно 7-9 млн. тонн на рік – це цілком рентабельне завантаження існуючої першої черги «Одеса - Броди», яка розрахована на 14,5 млн. тонн на рік », - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Інші ж можливі схеми транспортування, на його думку, більш складні і менш привабливі.

Говорячи про досягнуті президентами двох країн домовленості, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що для їх реалізації є необхідні передумови. «По-перше, технологічний рівень білоруських НПЗ. Зокрема, Мозирський НПЗ дозволяє виробляти високоякісні нафтопродукти, здатні успішно конкурувати на європейському ринку. По-друге, у найближчі роки Білорусь може відчувати дефіцит сирої нафти з об`єктивних причин: зниження обсягів поставок російської нафти через перенаправлення потоків на новий, більш привабливий для Росії нафтопровід БТС-2», - пояснив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС на переговорах, які відбулися 15 березня в Каракасі, домовилися, що Венесуела постачатиме нафту в Білорусь для переробки на білоруських підприємствах і спільної реалізації нафтопродуктів на європейському ринку.

Довідка УНІАН. Використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі було передбачено проектом його будівництва. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і для розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» було завершене у травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби - 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік. Нафтопровід “Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження нафтогону безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямку. Не отримавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти у реверсному напрямку.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується у реверсному напрямку, що передбачає транспортування російської нафти із Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.