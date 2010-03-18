Лозінський добивав свою жертву як дикого звіра - бампером

Обвинувачуваний у вбивстві жителя села Грушки Кіровоградської області Валерія Олійника колишній народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ добивав жертву як дикого звіра, перебуваючи за кермом автомобіля «Нива-Шевроле».

Як пише газета «Сегодня» №60 від 18 березня, це встановлено під час відтворення обставин подій з виїздом до Голованівського району слідчої групи Генпрокуратури. В.ЛОЗІНСЬКИЙ розігнав машину і спрямував її прямо на В.Олійника, завдаючи травм уже пораненому з вогнепальної зброї, спливаючому кров`ю, селянинові бампером. Це підтверджується також матеріалами експертиз, повідомив «Сегодня» заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН.

«ЛОЗІНСЬКИЙ категорично відмовився від участі в слідчому експерименті, але це не вплинуло на хід подій, оскільки зібрано достатньо доказів його причетності до загибелі Олійника, - сказав В.ЩОТКІН. За його словами, акт за підсумками відтворення ще не підписаний, але до вже наявних свідчень буде долучено й нові. «Припускаємо, що на кінець березня - початок квітня обвинувальний висновок буде готовий, після чого ЛОЗІНСЬКОМУ треба буде знайомитися з ним у порядку статті 218 КПК України», - повідомив В.ЩОТКІН.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що має характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування постраждалого або інших осіб, або виконане на замовлення, або таке. що призвело до смерті постраждалого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО й доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук. Його було затримано в Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

В.ЛОЗІНСЬКИЙ продовжує перебувати в Лук’янівському СІЗО. Свою провину він досі так і не визнав. Під вартою і його співучасники - екс-прокурор Голованівського району Є.ГОРБЕНКО, єгер В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, помічник дільничного інспектора О.ШТУКА. Колишнього начальника райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКОГО відпущено на підписку про невиїзд.